Valve kontert gegen die Klage des Generalstaatsanwalts von New York in einer seltenen öffentlichen Reaktion

In einem Fall, der wahrscheinlich etwa fünf oder sogar zehn Jahre zu spät ist, um den Hass der Menschen auf Lootboxen zu nutzen, beschloss der Generalstaatsanwalt von New York, eine Klage gegen den Steam-Plattformbesitzer Valve einzureichen, wobei er die Nutzung von Lootboxen in Counter-Strike 2, Team Fortress 2 und Dota 2 als rechtswidrig und schädlich für Kinder bezeichnete.

Letzte Nacht gab Valve eine Antwort heraus. In einem eher seltenen Fall entschied sich der Steam-Besitzer, eine öffentliche Stellungnahme zu dem Thema zu veröffentlichen, die über die Steam-Website veröffentlicht wurde. "Wir sprechen selten über Rechtsstreitigkeiten, aber wir dachten, wir sollten Ihnen die Situation erklären," erklärte Valve im ersten Absatz.

"Wir haben der NYAG mitgeteilt, dass diese Art von Boxen in unseren Spielen weit verbreitet ist, nicht nur in Videospielen, sondern auch in der materiellen Welt, wo Generationen aufgewachsen sind, indem sie Baseballkartenpacks und Blindboxen und Beutel öffnen und dann die erhaltenen Gegenstände tauschen und verkaufen. Physisch sind beliebte Produkte auf diese Weise Baseballkarten, Pokémon, Magic the Gathering und Labubu. Im Spielebereich stammen digitale Packs, die unseren Boxen ähneln, aus dem Jahr 2004 und sind weit verbreitet", fuhr Valve fort. "Spieler müssen keine Mystery-Boxen öffnen, um Valve-Spiele zu spielen. Tatsächlich öffnen die meisten von euch gar keine Boxen und spielen einfach die Spiele – weil die Gegenstände in den Boxen rein kosmetisch sind, gibt es keinen Nachteil, wenn ein Spieler kein Geld ausgibt."

Valve klärte einige der vorgeschlagenen Änderungen an seinen Systemen vom NYAG-Büro aus. Nämlich, wenn New York den Fall gewinnt und Valve nach seinen Wünschen anpassen könnte, scheint es, als könnten wir eine Schließung des Steam Community Market sehen, zusammen mit weiteren Nutzerinformationen, etwa ob ein Steam-Nutzer ein VPN hat. Valve weist darauf hin, dass es jetzt außerhalb ihrer Kontrolle liegt, eine Entscheidung in dem Fall zu treffen, da er bald vor Gericht gehen wird.