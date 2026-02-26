Valve wird vom Bundesstaat New York verklagt, weil es Kindern durch Lootboxen das Glücksspiel vorwirbt

HQ

Lootboxen. Sie fühlen sich vielleicht nicht mehr so wirkungsvoll an wie früher, da Live-Service-Titel dafür sorgen, dass man für seine Beute grinden muss, anstatt sich bei Battle Passes auf Glück zu verlassen, aber in vielen Spielen gibt es immer noch die Möglichkeit, das Risiko einzusetzen. Viele Valve-Spiele, laut den neuesten Beiträgen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, die eine Klage gegen den Steam-Besitzer wegen der Nutzung von Lootboxen anführt.

"Valve, ein Videospielentwickler, hat Milliarden von Dollar verdient, indem er Kindern und Erwachsenen erlaubt hat, illegal zu spielen, um die Chance auf wertvolle virtuelle Preise zu gewinnen." James schreibt in einem Beitrag auf Bluesky. "Diese Eigenschaften sind süchtig machend und schädlich. Deshalb klage ich, um Valves rechtswidriges Verhalten zu stoppen und die New Yorker zu schützen."

Valve hat auf die Klage noch keine Antwort abgegeben, die in einer am Mittwoch erstmals (über Reuters) eingereichten Klageschrift zusammengestellt wurde. "Die Lootboxen von Valve sind besonders schädlich, weil sie bei Kindern und Jugendlichen beliebt sind", heißt es, dass Kinder, die bis zum Alter von 12 Jahren mit Glücksspiel in Berührung kommen, als Erwachsene viermal häufiger zu Problemspielern werden.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass dies online für ziemliches Aufsehen gesorgt hat, da viele Valve-Fans eingreifen, um das Unternehmen zu verteidigen. "Es gibt so viele wirklich verbraucherfeindliche Praktiken, die gezielt angegangen werden müssen. Valve anzugreifen, obwohl sie eines der professionellsten Consumer-Studios der Welt sind, ist so lächerlich", schreibt ein Nutzer.

Andere weisen darauf hin, dass selbst wenn Valve in der Gaming-Welt einige verbraucherfreundliche Produkte anbietet, das nicht bedeutet, dass das Unternehmen nicht von klein auf jungen Menschen mit Dingen wie CS:GO-Skins und Dota-2-Truhen das Glücksspiel bewirbt.