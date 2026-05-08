Valve kämpft gegen Scalper und Verfügbarkeitsprobleme mit neuen Kaufregeln für den Steam Controller

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Valve hat kürzlich den Steam Controller auf den Markt gebracht, und er war innerhalb von Minuten ausverkauft. Laut Tech Power Up kommen Nachschub, aber mit neuen Regeln.

Ab dem 8. Mai um 17:00 Uhr (Greenwich Mean Time) erlaubt Valve den Nutzern, auf der üblichen Store-Seite eine Reservierung für den Steam Controller aufzugeben, was bedeutet, dass Nutzer einen Platz in der Warteschlange reservieren können. Wenn der Controller schließlich wieder auf Lager ist, wird Valve automatisch Bestellungen für Reservierungsinhaber in der Reihenfolge aufgeben, in der sie ihre Reservierungen gemacht haben. Diese Käufer haben ab dem Erhalt der Bestell-E-Mail 72 Stunden Zeit, um ihren Kauf über Steam abzuschließen.

Vielleicht am wichtigsten ist, dass Valve Reservierungen auf einen Controller pro Konto beschränkt, und diejenigen, die bereits einen Steam Controller gekauft haben, können bis auf Weiteres keine Reservierungen vornehmen.

Valve hat außerdem zusätzliche Kontobedingungen hinzugefügt, um Scalping zu verhindern. Steam-Konten, die eine Reservierung aufgeben möchten, müssen in gutem Zustand sein und vor dem 27. April 2026 einen Kauf getätigt haben. Valve bestätigte außerdem, dass die USA, Kanada, Großbritannien, die EU und Australien "nächste Woche" Steam Controller-Nachschub bekommen werden.

Ab Montag, dem 11. Mai, sollten wir also eine Bestellung für den Steam Controller aufgeben können.