US-Richter weisen Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen Neil Gaiman ab

HQ

Bundesrichter in den Vereinigten Staaten haben drei Klagen abgewiesen, die den Bestseller-Fantasy-Autor Neil Gaiman beschuldigen, die ehemalige Nanny seiner Kinder, Scarlett Pavlovich, in Neuseeland sexuell missbraucht zu haben. Die Urteile beruhten auf Zuständigkeitsgründen, wobei Richter meinten, die Ansprüche sollten in Neuseeland und nicht vor US-Gerichten verfolgt werden.

Pavlovich reichte Anfang 2025 Klagen in Wisconsin, Massachusetts und New York ein und behauptete, Gaiman habe sie 2022 wiederholt missbraucht, während sie als Kindermädchen für ihn und seine Frau, die Musikerin Amanda Palmer, arbeitete. Später zog sie den Fall New York und den Teil der Wisconsin-Klage, der Palmer betraf, zurück. Richter in Wisconsin und Massachusetts wiesen die verbleibenden Ansprüche anschließend ab und kamen zu dem Schluss, dass US-Gerichte nicht der geeignete Ort für Vorwürfe im Zusammenhang mit Ereignissen in Neuseeland seien.

Gaiman hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und erklärt, er habe nie jemanden sexuell missbraucht, und seine Anwälte argumentieren, dass die beschriebene Beziehung einvernehmlich war. Sie stellten außerdem fest, dass die neuseeländische Polizei die Vorwürfe untersuchte und sie als unbegründet befand. Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...