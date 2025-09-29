Ursula von der Leyen an Moldawien: "Unsere Tür ist offen"

HQ

Wir haben heute Morgen die Nachricht erhalten, dass die Parlamentswahlen in Moldau einen entscheidenden Sieg für die pro-europäische Führung des Landes gebracht haben, ein Ergebnis, das in Brüssel als Meilenstein auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union gefeiert wurde. Die Abstimmung wurde weithin als Absage an Russlands Einfluss in der Region gewertet, da die Bürger trotz des Drucks von außen Reformen und eine engere Integration mit Europa befürworteten. Nun Ursula von der Leyen zu X: "Moldawien, Sie haben es wieder geschafft. Kein Versuch, Angst oder Spaltung zu säen, konnte Ihre Entschlossenheit brechen. Sie haben Ihre Entscheidung klar getroffen: Europa. Demokratie. Freiheit. Unsere Tür steht Ihnen offen. Und wir stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Die Zukunft gehört Ihnen." Was denken Sie darüber? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im folgenden Beitrag oder über den folgenden Link tun. Go!