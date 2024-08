Until Dawn Trailer enthüllt Veröffentlichungsdatum und vergleicht die alte Version mit der neuen

HQ

PlayStation hat das Jahr 2024 mit der Bestätigung begonnen, dass Supermassive Games' Until Dawn irgendwann in diesem Jahr mit verbesserter Grafik und einer Handvoll neuer Sachen auf PC und PS5 erscheinen wird. Die meisten von uns haben geahnt, wann diese neuen Versionen erscheinen werden, und jetzt wissen wir, dass es wahr ist.

Der heutige Trailer vergleicht nicht nur die PS4-Version von Until Dawn mit denen für PC und PS5, sondern bestätigt auch, dass das überarbeitete Spiel am 4. Oktober erscheinen wird. Das Video unten lässt die visuellen Upgrades ziemlich bedeutend aussehen, da die Unreal Engine 5-Version weitaus bessere Farben, eine höhere Auflösung und flüssigere Animationen hat, so dass es sich lohnen könnte, sie an Halloween erneut (oder zum ersten Mal) zu spielen.