Until Dawn für Playstation 5 und PC bestätigt

HQ

Das interaktive Horrorspiel Until Dawn, in dem du eine Gruppe von Teenagern steuerst, die in einer verschneiten kleinen Hütte im Wald Urlaub machen, erscheint für PlayStation 5 und PC. Während des heutigen Sony-Streams wurde ein kurzer Trailer gezeigt, in dem wir Peter Stormares bedrohliche Stimme hören konnten, während die Kamera im klassischen Saw-Stil über einen Haufen gruseliger Todesmaschinen hinwegfegte, sowie Hayden Panettiere trafen, der eine der Hauptrollen spielt.

In letzter Zeit gab es Gerüchte, dass diese Wiederveröffentlichung kommen würde, da der Until Dawn Film auch in Produktion ist, und jetzt wissen wir mit Sicherheit, dass es sich um eine aufgemotzte Version handelt, die wahrscheinlich die Vorteile der Hardware der neuen Generation nutzt. Unter anderem war die Bewegungssteuerung ein großer Teil des Originals und mit den verbesserten Fähigkeiten des PS5-Controllers wären wir nicht überrascht, wenn einige der gruseligsten Szenen mit Blick auf Sonys innovativen Controller ein wenig optimiert wurden.

Until Dawn erscheint 2024 für PC und PlayStation 5.