Until Dawn sieht aus wie eine frische Interpretation des Horror-Genres im ersten Filmtrailer

Zwei Tage, nachdem Sony den ersten Look fürUntil Dawn die Verfilmung veröffentlicht hat, wurde der entsprechende Trailer veröffentlicht. Der nächste Film nach Gran Turismo von PlayStation Productions wird vom Titel von Supermassive Games inspiriert, der 2015 auf PS4 veröffentlicht wurde, und nicht von einer direkten Adaption.

Wie jedoch im First Look-Video erklärt und auch im Trailer gezeigt, wird der Film das Spiel in einem wichtigen Aspekt nachahmen: Die Charaktere werden in der Lage sein, bestimmte Momente noch einmal zu erleben, in der Zeit zurückzugehen und neue Entscheidungen zu treffen, genau wie wir (die Spieler) es im Videospiel (kürzlich für PS5 neu veröffentlicht) können.

Wird diese Gruppe von Teenagern esUntil Dawn schaffen? Der Film sieht aus wie eine frische Herangehensweise an das Slasher-Genre, wenn auch nicht ganz originell: Andere aktuelle Filme wie Happy Death Day enthielten diese Idee bereits. Wir werden sehen, ob Regisseur David F. Sandberg den Nagel auf den Kopf trifft, wenn der Film am 25. April 2025 in die Kinos kommt.