Sony veröffentlicht ersten Blick auf die Verfilmung Until Dawn

HQ

Until Dawn, der Supermassive Games-Titel exklusiv für PlayStation 4, wird der nächste sein, der von Sony Pictures und PlayStation Productions verfilmt wird. Diese Verfilmung wird die Geschichte des Spiels (das kürzlich als Remake auf PS5 und PC neu veröffentlicht wurde) nicht neu erzählen, sondern sich stattdessen auf brandneue Charaktere konzentrieren.

Vor dem Trailer hat Sony beschlossen, einen "First Look" zu veröffentlichen, der vom Regisseur David F. Sandberg, dem Drehbuchautor Gary Dauberman und dem Schauspieler Peter Stormare präsentiert wird und in dem sie die Besonderheit dieser Verfilmung erzählen.

In den Spielen (die eher wie interaktive Filme sind) können die Spieler Entscheidungen treffen, die das Schicksal der Charaktere verändern. In diesem Film wird etwas Ähnliches passieren: Eine Uhr wird zurückgesetzt und die Charaktere werden in der Zeit zurückversetzt, so dass sie verschiedene Entscheidungen treffen können, genau wie im Spiel. "Menschen treffen unterschiedliche Entscheidungen und sterben auf unterschiedliche Weise. Der Film hat diese Mechanik, bei der die Dinge von vorne beginnen und sie es erneut versuchen können", sagt Sandberg.

Interessieren Sie sich für den Film Until Dawn ? Er feiert am 25. April 2025 Premiere und der Trailer wird in Kürze veröffentlicht.