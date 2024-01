Until Dawn wird verfilmt

HQ

Die Erfolge von Sonic the Hedgehog, Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners, Uncharted, The Last of Us und The Super Mario Bros. Movie haben es extrem populär gemacht, zumindest wieder Filme und Serien anzukündigen, die auf Videospielen basieren. Die meisten davon sind Adaptionen von Spielen und Franchises, die einige Änderungen erfordern, um in einem nicht-interaktiven Format Sinn zu machen, aber hier ist eine Ausnahme.

The Hollywood Reporter hat die Ehre zu bestätigen, dass Supermassive Games' Until Dawn unter der Regie von David F. Sandberg (Shazam!, Lights Out und Annabelle: Creation) verfilmt wird. Gary Dauberman (It and The Nun) überarbeitet ein Drehbuch, das Blair Butler (The Invitation and Helstrom) ursprünglich geschrieben hat, also klingt es so, als ob Screen Gems und PlayStation Productions bereit sind, bald mit den Dreharbeiten zu beginnen und den Film zu veröffentlichen, wenn Until Dawn nächstes Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir bald von der Besetzung hören werden, zu der hoffentlich auch Rami Malek und Hayden Panettiere gehören, die ihre Rollen aus dem Spiel wieder aufnehmen.