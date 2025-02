Until Dawn Film bekommt zweiten Trailer, und er sieht intensiv aus

HQ

Sony Pictures meldet sich wieder mit einem weiteren Trailer zu Until Dawn , weniger als einen Monat nachdem der erste Look für den Film veröffentlicht wurde. Der nächste Film von PlayStation Productions nach Gran Turismo wird eine kostenlose Adaption des Supermassive Games-Titels sein, der 2015 auf PS4 erschien und letztes Jahr ein Remake erhielt.

Der neue Trailer verschwendet keine Zeit damit, die Prämisse der Handlung zu erklären, und stürzt sich direkt in die Action: Inspiriert von der Videospiel-Natur des "Zurückspulens", bei der man nach dem Tod andere Entscheidungen trifft, sterben die jungen Darsteller des Films immer und immer wieder... Aber die Uhr wird zurückgesetzt: Der einzige Weg, dem Fluch zu entkommen, besteht darin, "Until Dawn " zu überleben.

Die Gruppe wird "von einem maskierten Mörder verfolgt und einer nach dem anderen grausam ermordet... nur um aufzuwachen und sich zu Beginn desselben Abends wiederzufinden. Gefangen im Tal sind sie gezwungen, die Nacht immer wieder neu zu durchleben - nur dass die tödliche Bedrohung jedes Mal anders ist, eine schrecklicher als die vorherige", heißt es in der Synopsis.

Unter der Regie von David F. Sandberg und mit Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion und Peter Stormare in den Hauptrollen, erscheint Until Dawn am April 25, 2025.