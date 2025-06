Nationalgarde auf dem Weg nach Los Angeles, während die Einwanderungsproteste eskalieren

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Das Weiße Haus hat die Entsendung der Nationalgarde nach Los Angeles angeordnet, während sich die Proteste gegen die jüngsten Einwanderungsrazzien in den zweiten Tag erstrecken. Die Trump-Regierung kündigte an, 2.000 Soldaten der Nationalgarde einzusetzen.



Das könnte Sie auch interessieren: Kolumbianischer Präsidentschaftskandidat mit Kopfschuss.



"Wenn der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newscum, und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ihre Arbeit nicht machen können, was jeder weiß, dass sie es nicht können, dann wird die Bundesregierung eingreifen und das Problem lösen, RIOTS & LOOTERS, so wie es gelöst werden sollte!!," Trump postete.

In der ganzen Stadt sind Demonstranten mit Bundesbeamten zusammengestoßen, während Staats- und Kommunalpolitiker die Trump-Regierung beschuldigen, die Unruhen aus politischen Gründen zu schüren. Obwohl die Militärs weiterhin in Bereitschaft sind, wissen wir, dass der Insurrection Act noch nicht in Kraft getreten ist.