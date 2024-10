Undisputed übertrifft die Prognosen und ist bereits ein Millionenseller

HQ

In einer Zeit, in der Sportspiele in der Regel mit allen möglichen offiziellen Lizenzen, Athleten, Marken, Standorten, Logos und so weiter vollgepackt sind, ist es befreiend, dass es immer noch kleinere Titel gibt, bei denen das Gameplay im Mittelpunkt steht.

Ein Beispiel dafür ist der kürzlich veröffentlichte Boxtitel des britischen Entwicklers Steel City Interactive Undisputed. Es hat wirklich gute Kritiken erhalten, und es war eindeutig etwas, woran die Spieler interessiert waren. Laut GamesIndustry.biz ist der Titel (der erst letzte Woche veröffentlicht wurde) nun offiziell ein Millionenseller.

Die Website interviewt den Leiter des Studios, Ash Habib, der über die glückliche Geschichte spricht, die das Projekt war, obwohl es sowohl Risiken als auch Herausforderungen gab:

"Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe all meine Ressourcen und alles in den Aufbau des Unternehmens gesteckt. Und von da an sind mir nur noch Beine gewachsen.

Dann haben wir Leute aus der Boxbranche mit ins Boot geholt. Und dann Leute aus der Spieleindustrie... was viel schwieriger war, um ehrlich zu sein. Denn hier habe ich gesagt, dass wir dieses riesige Boxspiel machen würden, aber ich habe null Erfahrung, null Budget... Es klingt einfach ein bisschen wie ein verrückter Wunschtraum."

Doch während Habib natürlich überglücklich über den Erfolg ist und sagt, dass er die Erwartungen des Verlags übertroffen hat, war es keine Überraschung, dass es einen Nachholbedarf an einem guten Boxspiel gab:

"Seit 12 bis 13 Jahren hat es kein Boxspiel mehr gegeben. Die Art und Weise, wie wir den Early Access gemacht und unsere Community aufgebaut haben, und die Zahlen, die wir gesehen haben... Ich hatte auf einen ziemlich guten Start gehofft.

Aber das ist mein allererstes Mal. Ich habe keine Benchmarks, mit denen ich das vergleichen könnte. Ich könnte mich wie eine verwöhnte Göre benehmen und sagen: 'Eine Million ist eine Million, was bedeutet das überhaupt?' Aber in Wirklichkeit weiß ich, dass es eine ziemlich unglaubliche Leistung für den ersten Titel eines Indie-Studios ist. Und wir haben unsere Prognosen des Publishers übertroffen."

Wie wir in unserer Rezension geschrieben haben, ist Undisputed ein großartiges Spiel, und wir hoffen auf weitere Meilensteine für den Debüttitel von Steel City Interactive.