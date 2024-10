HQ

Als ich letzten Januar zur Vorschau von Undisputed kam, war ich mächtig beeindruckt, denn was mir gefehlt hat, seit EA beschlossen hat, Fight Night einzustellen oder zumindest zu pausieren, um mich auf UFC zu konzentrieren, ist ein richtiges Boxspiel. Es ist ein Sport, der sich als Spiel sehr gut eignet, aber ein Genre, das in Vergessenheit geraten ist. Fight Night Champion wurde vor mehr als 13 Jahren veröffentlicht, und jetzt ist Steel City Interactive Undisputed da und ich war mehr als aufgeregt, endlich das Endprodukt zu spielen.

Ist es also so gut geworden, wie ich es mir erhofft hatte? Nun, ja und nein. Es ist ein wirklich gutes Boxspiel, aber es hat seine Probleme. Seit der Vorschau vor 21 Monaten gab es Optimierungen mit aktualisierten Schlaganimationen, Balance-Änderungen im Fitnesssystem und Anpassungen, um das richtige Gefühl, die richtigen Bewegungen und Eigenschaften jedes Kämpfers zu erhalten, und nicht zuletzt wurde ein Karrieremodus eingeführt.

Undisputed bietet Box-Leckereien an.

Aber wie auch immer, abgesehen von den Änderungen im Early Access, was ist Undisputed ? Dies ist ein reines und einfaches Boxspiel, bei dem es darum geht, das echte Boxgefühl zu vermitteln. Es gibt keine auffälligen Animationen, übertriebenen Charaktere oder irgendeinen albernen Story-Modus. Die Schläge haben ein Gewicht und die Chance, ausgeknockt zu werden, ist nur ein paar Schläge entfernt, egal wie dominant du warst. Ich mag es, in solchen Spielen aggressiv zu sein, aber Undisputed lässt dich nicht einfach dastehen und ohne Reue zuschlagen. Die Ausdauer deines Boxers sinkt mit jedem Schlag, und je niedriger der Meter, desto langsamer werden deine Schläge, bis es schließlich so aussieht, als würdest du versuchen, in einem mit Sirup gefüllten Pool zu kämpfen. Es sind nicht nur deine eigenen Schläge, die davon betroffen sind, da deine Deckung schlechter wird und dein Gegner leichter durchbrechen kann, außerdem ist der Boxer so müde, dass seine Bewegung langsam wird, so dass es schwieriger ist, bei Bedarf zu entkommen.

Glücklicherweise gibt es kein Button-Mashing, um aufzustehen, nachdem man niedergeschlagen wurde.

Das Boxsystem wird meist über den rechten Analogstick gesteuert. Wenn man sich nach links bewegt, führt man zu einem linken Haken, wenn man sich nach links neigt, wenn man sich nach links neigt, dann ist man für Aufwärtshaken und so weiter. Wenn man LB/L1 gedrückt hält, werden diese Schläge stattdessen auf den Körper gerichtet, und all dies kann auch mit den üblichen Tasten (Y, X, B, A auf der Xbox) gemacht werden, um ein Old-School-Gefühl zu erzeugen. Schläge auf den Kopf tun mehr weh, während Schläge auf den Körper die Gegner in langen Matches ermüden, und laut den Entwicklern selbst gibt es über 60 verschiedene Schläge. Sie behaupten auch, mit über 70 Boxern das größte lizenzierte Line-up aller Zeiten zu haben, in dem sie alte Favoriten wie Muhammad Ali und Rocky Marciano mit aktuellen Boxern wie Canelo Álvarez, Tyson Fury und Frauen wie Claressa Shields und Cecilia Brækhus mischen.

Alles am Boxen selbst ist ausgezeichnet, und Undisputed ist das Boxspiel, auf das ich gewartet habe. Aber es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen. Das mit Abstand größte Problem ist die schlechte Animation von Begegnungen, die innerhalb des Kampfes selbst stattfinden. Wenn du einen Gegner niederschlägst, ist es egal, wo im Ring du es tust, denn in der Knockdown-Sequenz, in der der Ringrichter zählt, befindet sich der Kämpfer immer in der Mitte des Rings. Ein Schlag auf den Kiefer, so dass der Gegner auf den Arsch fällt und gegen die Seile schlägt? In der nächsten Sekunde zählt der Ringrichter für jemanden, der in der Mitte des Rings bäuchlings liegt. Es scheint auch nur drei oder vier verschiedene Animationen zu geben, wenn jemand versucht, aufzustehen, und bei meinen ersten 15 K.o.-Siegen hat der Gegner vielleicht 13 Mal versucht, auf die gleiche Weise aufzustehen, nachdem der Ringrichter bis neun gezählt hatte, und dann zusammengebrochen, als er 10 erreicht hatte. Das Gleiche gilt für die Pausen zwischen den Runden. Ein Kämpfer sitzt und nickt, was der Trainer sagt, während der andere sitzt und schwer atmet, immer und immer und immer wieder. Es ist viel zu repetitiv, was man auch über die minderwertigen Kommentatoren sagen kann. Ich habe schon oft einige Sätze gehört, und das überträgt sich leider auch auf den ansonsten großartigen Karrieremodus.

Die Karriere ist sehr tiefgründig.

Während Sie in der Rangliste nach oben klettern, werden viele der Boxer in der Rangliste vom Computer mit erfundenen Namen erstellt. Das wäre kein Problem, aber es gibt keinen gesprochenen Dialog für diese generierten Namen, was bedeutet, dass es sehr verwirrend wird, wenn die Kommentatoren sprechen, zu sagen, auf wen sie sich beziehen. "Er hat eine größere Reichweite" oder "Er hat diese Runde haushoch gewonnen" bedeutet mir nichts, wenn ich nicht weiß, ob sie sich auf mich oder meinen Gegner beziehen. Glücklicherweise ist das das Einzige, worüber ich mich im Hauptmodus des Spiels zu beschweren habe.

Hier erstellst du deinen eigenen Kämpfer mit einem komplexen Charakterersteller, bevor du einen Trainer, einen Manager und einen Cutman anheuerst. Diese begleiten dich auch während der Matches und sind in deiner Ecke des Rings sichtbar. Je höher Sie in der Rangliste aufsteigen, desto mehr Geld und desto bessere Mitarbeiter können Sie einstellen. Um dieses Geld zu verdienen, kannst du entweder ein Angebot von deinem Manager annehmen (bessere Manager nehmen einen größeren Prozentsatz deiner Einnahmen, bieten aber eine bessere Chance, in der Rangliste aufzusteigen, indem sie bessere Kämpfe organisieren) oder selbst einen besseren Deal aushandeln. Sobald du dich für einen Gegner entschieden hast, ist es an der Zeit, ein Fitnessstudio für dein Trainingslager auszuwählen, in dem die hochwertigeren Fitnessstudios teurer sind, aber bessere Trainingsboni bieten. Jede Woche vor dem Kampf kannst du eine bestimmte Sache trainieren, wie z.B. Seilspringen, um deine Geschwindigkeit und Ausdauer zu verbessern, aber es ist wichtig, das, was du tust, auszubalancieren, denn wenn du jede Woche trainierst, wird dein Boxer am Tag des Kampfes erschöpft sein. Es ist möglich, sich eine Woche lang auszuruhen und seine Energie zurückzugewinnen, aber wenn Sie sich zu viel ausruhen, sind Sie körperlich nicht in der besten Verfassung.

"Die größte Sammlung von Boxern aller Zeiten", so die Entwickler.

Sie können auch "Preiskämpfe" spielen, d. h. drei verschiedene Matches in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Diese werden jede Woche rotiert und je nachdem, wie gut du abschneidest, erhältst du einen Punkt und landest auf einer Rangliste mit anderen, die das gleiche Spiel abgeschlossen haben. Diese Woche könnt ihr als Sugar Ray Robinson gegen den Mann mit dem gleichen Spitznamen Sugar Ray Leonard spielen. Wenn du stattdessen online gehen möchtest, kannst du entweder Ranglisten- oder ungewertete Matches spielen.

Undisputed ist genau das Boxspiel, auf das ich seit über 13 Jahren gewartet habe. Es sieht fantastisch aus mit realistischem Schaden und spielt sich dank der hervorragenden und komplexen Steuerung gut. Leider gibt es ein paar kleinere Probleme mit Wiederholungen in Animationen und Kommentaren, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, sehe ich keinen Grund, nicht die Boxhandschuhe abzustauben und jemandem (sogar dem stärksten Mann der Welt, Eddie Hall) ins Gesicht zu schlagen. Großer Aufwand, Steel City Interactive.