UFL, unterstützt von Cristiano Ronaldo, erhält im Dezember eine PC-Version

HQ

Während viele von euch zweifellos nächste Woche in das von Cristiano Ronaldo unterstützte Fußball-Videospiel UFL eingetaucht wären, bedeutet die kürzliche Verzögerung, dass ihr nun bis Dezember warten müsst, um den Titel zu erleben.

Aber die gute Nachricht mit dieser Verzögerung bedeutet, dass Sie das Spiel nach der vollständigen Veröffentlichung jetzt entweder auf PS5, Xbox Series X/S oder PC spielen können, da jetzt auch eine PC-Version des Spiels angekündigt wurde.

Der CEO des Entwicklers Strikerz Inc., Eugene Nashilov, erklärte: "Wir sind gespannt, wie PC-Spieler das UFL -Erlebnis annehmen werden, und obwohl dies ein großer Meilenstein auf unserer Reise ist, erkennen wir auch, dass dies nur der Anfang der Expansion von UFL auf neue Plattformen und Spieler ist. Es ist zwar noch zu früh, um ein konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt zu geben, aber ich hoffe, dass der Start der Steam-Seite des Spiels das Warten auf die PC-Version für unsere Spieler etwas spannender machen wird."

UFL wird jetzt am 5. Dezember veröffentlicht, also markiert euch diesen Tag in eurem Kalender, wenn ihr sehen wollt, was der eFootball- und EA Sports FC-Konkurrent auf Lager hat.