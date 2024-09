UFL kapituliert vor dem Feedback der Community und verzögert die Veröffentlichung um drei Monate, um den Inhalt aufzupolieren

HQ

Dieser September sollte der erste seit langer Zeit sein, bei dem wir drei Gegner haben würden, um die Fans von Fußballsportsimulationen für uns zu gewinnen, aber im Laufe der beiden Betatests, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, schien es, dass der am schlechtesten platzierte Neuling in der Liga der Newcomer UFL war. Ein Großteil des Feedbacks von Spielern, die es getestet haben (wir haben es selbst getan), sprach sich angesichts des derzeit schlechten Zustands des Spiels für eine Verschiebung der Veröffentlichung aus, umso mehr, wenn später in diesem Monat das neue EA Sports FC 25 veröffentlicht wird und eFootball 2024 in der neuen Saison eine Wiedergeburt als reiner eFootball erleben wird. Und es sieht so aus, als wären sie zur Vernunft gekommen.

Das X-Konto des Spiels hat eine Erklärung abgegeben, die darauf hinweist, dass es die Veröffentlichung von UFL um drei Monate verzögert. Es sollte am 12. September veröffentlicht werden, aber jetzt wird es am 5. Dezember veröffentlicht. Der CEO von Strikerz Inc., Eugene Nashilov, sagt auch, dass zusätzlich zu dem erwarteten Feinschliff, der auf dem Feedback der Spieler basiert, neue Spielmodi hinzugefügt werden. Auf jeden Fall "UFL kommt diesen Dezember, also hoffen wir, ein kleines Neujahrsgeschenk für alle Beteiligten mitzubringen."

Werden Sie UFL ausprobieren, wenn es am 5. Dezember seine Vollversion veröffentlicht?