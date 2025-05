UFL erhält am 29. Mai ein neues Gameplay-Update und eine PC-Demo beim Steam Next Fest

HQ

UFL, das Fußballspiel von Strikerz Inc., das im Dezember 2024 als Free-to-Play-Alternative zu EA Sports FC veröffentlicht wurde, erhält am 29. Mai ein neues Update mit verfeinerten Spielmechaniken, verbesserter KI und neuen Stadien. Aber noch wichtiger für PC-Fans ist, dass es in der PC-Version eine spielbare Demo auf dem Steam Next Fest geben wird, die vom 9. bis 16. Juni stattfindet.

Die PC-Version, die über eine spezielle Tastatur- und Maussteuerung sowie Anti-Cheat-Funktionen verfügen wird, wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, aber die Spieler können sie ausprobieren und Strikerz Feedback geben, da die Demo zwischen dem 9. und 16. Juni spielbar ist.

"Wir verstehen, dass Millionen von Spielern auf der ganzen Welt darauf warten, und wir sind uns der Verantwortung, die damit einhergeht, voll bewusst. Der bevorstehende PC-Demotest ist für uns besonders wichtig – das Feedback unserer Community wird von unschätzbarem Wert sein, um das Spiel besser zu machen. Nach dem Test werden wir die Verfeinerungen abschließen und das Spielerlebnis perfektionieren, um sicherzustellen, dass wir das Spiel liefern, das die Spieler verdienen", sagte Eugene Nashilov, CEO von Strikerz.

Sie können hier die Systemanforderungen überprüfen, aber sie sagen, dass "kurz gesagt, ein Gaming-PC empfohlen wird".

Neue Aktualisierung UFL

Auch für aktuelle UFL -Spieler auf PS5 und Xbox Series X|S gibt es Neuigkeiten: Am 29. Mai erscheint ein neues Update v. 0.64 mit Gameplay- und Inhaltsverbesserungen, die auf Spielereingaben basieren, darunter "ein signifikantes Upgrade der offensiven Mechanik, das Angriffe dynamischer und lohnender macht", Ausdaueranpassungen für über 600 Spieler im Spiel, um das realistische Ermüdungsverhalten besser widerzuspiegeln, und intelligentere Reaktionen und Entscheidungsfindungen für die KI.

Inhaltlich kommen mit Bridge Meadow und Alphamega Stadium zwei neue Stadien hinzu. Ein neuer Drachenblut-Teampass wird hinzugefügt und zwei Skin-Pakete werden am 5. Juni und 12. Juli zum Verkauf angeboten.