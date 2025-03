Dedizierte Cluster und Anti-Cheat-Maßnahmen: Alles über UFL für PC

HQ

Damals kam die Ankündigung eines neuen Fußball-Videospiels wie ein Hauch frischer Luft. UFL kam als Alternative zu dem noch jungen Projekt auf den Markt, PES in die Free-to-Play-eFootball-Plattform umzuwandeln (die endlich gute Form annimmt) und als EA FC versuchte, das traditionelle FIFA-Modell einer großen jährlichen Veröffentlichung zu überarbeiten. In seiner Vollversion landete UFL vor einigen Monaten, im Dezember 2024, auf PlayStation 5- und PS5 Pro-Konsolen sowie auf der Xbox Series X/S, und die Free-to-Play-Komponente weckte bei vielen Spielern den Wunsch, sie auszuprobieren.

Wir haben vor ein paar Monaten über die kommende PC-Version berichtet, aber jetzt konnten wir uns mit Alexander Bogomolskiy, Head of Publishing bei Strikerz Inc., unterhalten, der uns den Prozess erklärte, den der Titel durchläuft, und vor allem seine bevorstehende Veröffentlichung auf dem PC. "Diese Woche werden wir eine kleine geschlossene Alpha auf Steam starten", erklärte Bogomolskiy über den Test, der vor einigen Tagen gestartet wurde. "Aber weißt du, wenn es Alpha ist, wird es bald Beta sein, und hoffentlich werden wir das Spiel bald für alle PC-Enthusiasten veröffentlichen."

HQ

Tastatur- und Maussteuerung und Anti-Cheat auf UFL

Wir haben ihn nach einigen Details zur PC-Version gefragt, um herauszufinden, ob es im Vergleich zur Konsolenversion viele Änderungen geben wird, und er hat bestätigt, dass es im Grunde das Gleiche ist. "Es wird dem Gameplay, dem Inhalt oder irgendetwas hinzufügen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Spieler Optionen zur Steuerung von Tastatur und Maus haben werden", obwohl er warnte, dass die Steuerung der in anderen Fußballspielen ähnelt.

Außerdem erklärte der Mann von Strikerz Inc. das dedizierte Cluster-System. "Das macht es fast unmöglich, irgendeine Art von Cheats zu verwenden, was für zukünftige PC-Spieler sehr wichtig ist." Ihr Ziel ist es, das Spiel bequem online zu spielen, und die Verwendung von Clustern ist ein Durchbruch, der auch dazu dient, Verzögerungen zu minimieren.

Abschließend erinnert sich Bogomolskiy an die Änderungen, die sie mit einer Philosophie der kontinuierlichen Weiterentwicklung in jeder neuen Version umzusetzen versuchen. "Wir versuchen, alle sechs bis acht Wochen ein großes Update zu veröffentlichen, um alles zu verbessern, was mit Steuerung, KI, Logik, Animationen zu tun hat. Das ist der Weg zum Horizont, um sich von Monat zu Monat zu verbessern."

Wenn Sie mehr über den Sporttitel erfahren möchten, können Sie sich das dreiteilige Interview mit lokalen Untertiteln zwischen diesen Zeilen ansehen.

HQ