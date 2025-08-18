Bundesliga-Chef erklärt, warum die jüngste Kontroverse um den spanischen Fußball nie in Deutschland stattfinden würde: "Das ist undenkbar"

HQ

Die Bundesliga kehrt diese Woche für die Saison 2025/26 zurück. Zuvor hatte Bayern München mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart erneut den Franz-Beckenbauer-Supercup gewonnen (der elfte Titel, der siebte in den letzten zehn Jahren). Vor dem Spiel beantwortete Bundesliga-Geschäftsführer Peer Naubert einige Fragen von Journalisten, und die spanische Zeitung Marca fragte nach einem aktuellen Thema in Spanien: der Möglichkeit und Machbarkeit, nationale Spiele im Ausland auszutragen.

In den letzten Tagen war die Möglichkeit, dass das Ligaspiel zwischen Villareal und dem FC Barcelona in diesem Jahr in Miami ausgetragen werden könnte, umstritten: LaLiga-Präsident Javier Tebas will die kommerzielle Chance nutzen und so die Bekanntheit des Wettbewerbs und seiner Teams in den USA erhöhen. Die Amerikaner tun dies bereits häufig, wobei jedes Jahr einige reguläre Saisonspiele der NBA und NFL in Europa stattfinden. Dieser Plan stieß jedoch bei den Villareal-Fans und den meisten anderen Klubs in LaLiga auf Widerstand.

Obwohl das Thema immer noch diskutiert wird, wäre es nicht das erste Mal, dass ein nationaler Wettbewerb im Ausland ausgetragen wird, da der spanische Supercup seit einigen Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

"Es ist undenkbar, ein Spiel außerhalb unseres Landes zu spielen"

Eine solche Debatte würde es in Deutschland nie geben, sagt Naubert. "Für uns ist es undenkbar, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass es möglich wäre, im Ausland einen Klasikker zu spielen. Das passt nicht in unsere Fussballkultur und wird nie unser Expansionsziel sein."

Naubert fügt hinzu: "Ich sage nicht, dass Spanien oder Frankreich falsch liegen, aber für uns ist es im Moment unmöglich, darüber nachzudenken", und erklärte, dass "unsere Fans der wichtigste Teil unserer Kultur sind". Er erinnerte daran, dass es dort die 50+1-Regel gibt, die von deutschen Vereinen verlangt, dass sie eine Mehrheit der lokalen Eigentümer haben (im Gegensatz zu Vereinen wie PSG, die sich im Besitz von Qatar Sports Investments befinden).

