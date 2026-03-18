UEFA Champions League Viertelfinale bestätigt: Madrid-Bayern, Barça-Atleti, PSG-Liverpool...

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Das Achtelfinale der Champions League ist beendet, und wir wissen, dass alle acht Teams sich für das Viertelfinale qualifiziert haben, das vom 7. bis 8. April und vom 14. bis 15. April stattfindet.

Barcelona hatte Newcastle zuvor mit 7:2 deklassiert, und später erzielten Bayern und Liverpool vier Tore gegen Galatasaray und Atalanta, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Tottenham besiegte Atlético de Madrid, aber Atleti kommt mit insgesamt 7:2 weiter. Sie schließen sich Real Madrid, Arsenal, PSG und Sporting an, die am Dienstag ihre K.o.-Runden beendeten.

Champions League Viertelfinale 2025/26 (genaue Daten und Uhrzeiten noch bekannt):



Real Madrid gegen Bayern München (Bayern bestreitet das Rückspiel zu Hause)



Arsenal gegen Sporting (Arsenal bestreitet das Rückspiel zu Hause)



Barcelona gegen Atlético de Madrid (Atleti bestreitet das Rückspiel zu Hause).



PSG gegen Liverpool (Liverpool bestreitet das Rückspiel zu Hause)



Danach finden die Halbfinals zwischen dem 28. und 29. April und dem 5./6. Mai statt, das Finale findet am 30. Mai statt.

Insgesamt drei spanische Clubs unter den letzten acht, jeweils zwei englische, einen deutschen, einen portugiesischen und einen italienischen. Wer denkst du, wird die Champions League 2025/26 gewinnen?