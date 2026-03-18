FC Barcelona deklassiert Newcastle mit 7:2 und qualifiziert sich für das Viertelfinale der Champions Leagua

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FC Barcelona qualifiziert sich für das Champions-League-Viertelfinale und rehabilitiert sich von der schwachen Leistung der Vorwoche im Hinspiel mit einer 7:2-Demontage (9:3 in der Gesamtwertung) gegen das Premier-League-Team im Camp Nou: Zwei Doppelpack von Raphinha und Lewandowski sowie Lamine Yamal, Marc Bernal und Fermín López bauten die Klatsche aus, die in der ersten Halbzeit 2:2 endete, bevor ein von Yamal erzielter Elfmeter kurz vor der Halbzeit alles veränderte.

Lamine Yamal ahmte Neymar Jr.s Jubel nach, als er der jüngste Spieler wurde, der jemals 10 Tore in der Champions League erzielte, und zugleich der jüngste, der in aufeinanderfolgenden Champions-League-K.o.-Spielen traf. Unterdessen fügte Robert Lewandowski Newcastle zu der Liste der 41 Teams hinzu, die er in seiner Champions-League-Karriere am meisten erzielt hat, wie Fabrizio Romano anmerkte.

Barcelona bestätigt die Qualifikation und ein weiteres Premier-League-Team fällt nach Chelsea und Manchester City gestern aus; nur Arsenal hat sich qualifiziert. Heute Abend werden wir sehen, ob Tottenham und Liverpool gegen Atleti und Galatasaray zurückkommen können...