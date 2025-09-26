UCI Straßenrad-Weltmeisterschaften: Zeiten und wie man die Straßenrennen der Elite Männer und Frauen sehen kann

HQ

Die UCI Straßenrad-Weltmeisterschaften 2025 enden an diesem Wochenende in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, mit dem größten Event des Wettbewerbs: dem Elite-Straßenrennen für Männer und Frauen. Die Frauen starten am Samstag mit einem 164,6 km langen Rennen und 11 Runden auf einem hügeligen Stadtkurs.

Bei den Männern geht es am Sonntag mit 267,5 km und 15 Runden um die Strecke. Tadej Pogačar gewann im vergangenen Jahr und ist auch in diesem Jahr Favorit, nachdem er bei der Tour de France die Führung übernommen hat. Remco Evenepoel holte bereits Gold im Zeitfahren und klingt wie der andere wahrscheinlichste Anwärter auf das Rennen...

Termine und Zeiten für Frauen und Männer Elite Road Race



Straßenrennen der Frauen: Samstag, 27. September: 11:05 bis 15:45 Uhr (MESZ), eine Stunde weniger in Großbritannien



Elite Road Race der Männer: Sonntag, 28. September: 8:45 bis 15:45 Uhr (MESZ), eine Stunde weniger in Großbritannien



So sehen Sie sich die UCI Straßenrad-Weltmeisterschaften an

In Europa können Abonnenten mit einem HBO Max-Abonnement das Spiel mit dem Sportpaket (5 Euro) live verfolgen. Für die meisten Länder Europas ist HBO Max oder EuroSport die beste Option. In Großbritannien müssen die Fans den Film auf TNT Sports über Discovery+ sehen.

In einigen Ländern wird sie jedoch auch von anderen öffentlich-rechtlichen oder frei empfangbaren Sendern über das reguläre Fernsehen oder ihre digitalen Plattformen ausgestrahlt. Hier ist eine Liste der Kanäle, auf denen du die Straßen-Weltmeisterschaften sehen kannst:



Großbritannien: BBC (auch Red Button und iPlayer)



Frankreich: Frankreich Fernsehen



Spanien: TVE



Italien: RAI



Belgien: VRT



Norwegen: TV2



Dänemark: TV2



Niederlande: NOS

