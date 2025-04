Ubisoft enthüllt Pläne für das zweite Jahr von Skull and Bones

HQ

Trotz mittelmäßiger bis schlechter Kritiken hat es Ubisofts Open-World-Piratenspiel Skull and Bones tatsächlich geschafft, sich zu halten und anscheinend weiterhin Fans anzuziehen, so sehr, dass gerade ein ganzes zweites Jahr an Inhalten für das Spiel enthüllt wurde.

Diese Liste jährlicher Ergänzungen, die während des Skull and Bones Year 2 Showcase vorgestellt wurde, wird in einer von vier neuen Saisons, die innerhalb der nächsten 12 Monate debütieren werden, erneut erscheinen. Was sie den Spielern bieten werden, finden Sie unten in einer Zusammenfassung und der offiziellen Roadmap.

Staffel 1: Aufstieg ins Chaos



Neue und anspruchsvollere Weltstufen



Aufstiegssysteme für Gegenstände, um deine Ausrüstung weiter zu verbessern



PvP-Modus "Death Tides"



Staffel 2: Kriegsschwüre



Disputed Waters-Fraktionsevent, bei dem sich die Spieler für eine Seite entscheiden müssen, die sie unterstützen möchten



Neues großes Schiff zum Verdienen und Beherrschen



Megafort zu erobern



Staffel 3: Mut und Ruhm



Zusätzliches Reputationssystem, um neue Allianzen zu entwickeln



Einführung des Systems der Besatzungsoffiziere



Landkämpfe werden Realität



Staffel 4: Auge des Biests



Territoriales Kontrollsystem, bei dem die Spieler Teile der Karte erobern und verteidigen können



Neues Großschiff



Krakenbestie, die man jagen kann (und von der man wahrscheinlich versenkt wird...)



In jeder der Saisons sind noch mehr Änderungen und Ergänzungen geplant, zum Beispiel in Saison 1, die auch ein neues Schiff, ein neues Haustier, verschiedene Balance-Änderungen, mehr Aufgaben und Herausforderungen und vieles mehr beinhaltet. Mehr dazu erfahrt ihr in den Patchnotes zu Saison 2 Saison 1.

Andernfalls, da Jahr 2 bereits da ist, schaut euch den Trailer für die nächsten 12 Monate von Skull and Bones unten an.