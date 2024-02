HQ

Skull and Bones hat mich tatsächlich überrascht. Ich hatte wirklich keine großen Hoffnungen in dieses Spiel, aber das liegt an seiner bewegten Geschichte. Ein Jahrzehnt der Entwicklung und ein kompletter Neustart tragen nicht viel dazu bei, Vertrauen zu erwecken, aber dieses Spiel, das Ubisoft geschaffen hat, ist überraschend kohärent. Es ist ein breit gefächertes und weitläufiges Multiplayer-Piraterie-Action-Erlebnis, in dem du deine Träume ausleben kannst, ein berüchtigter Haudegen zu werden, und in vielerlei Hinsicht macht es das gut. Allerdings ist Skull and Bones auch ein Spiel mit einem metaphorischen Titel, denn das ist nicht das, was wir von einem Vollpreis-AAAA-Spiel erwarten sollten (wie der CEO von Ubisoft behauptet). Dies ist ein Spiel, das im Grunde nur ein Skelett ohne Fleisch ist, das etwas zum Leben erweckt.

Die Beta hat vielen Menschen vielleicht eine Augenbinde über die Augen gestülpt. Sicher, diese Beta enthüllte einige Risse in der Wannenpanzerung von Skull and Bones, aber sie bot auch eine riesige Menge an Inhalten, die es zu durchkauen galt, was zweifellos viele mit der Annahme zurückließ, dass das vollständige Spiel viel, viel mehr sein wird. Aber das ist nicht der Fall. Was Sie in den ersten Stunden von Skull and Bones sehen und erleben, ist das, was Sie für den Rest des Erlebnisses erhalten. Du musst lernen, endlose, sich wiederholende Verträge zu schlucken (was sich im Endspiel mit dem Helm Schmugglersystem niederschlägt), alles in dem Bemühen, Ressourcen zu sammeln, um dein Schiff besser zu machen, und im Namen des Verdienstes Infamy, was im Wesentlichen dein Ansehen im Indischen Ozean erhöht. Darüber hinaus wird die minimale erzählerische Tiefe, die in der Beta präsentiert wurde, im Laufe des Spiels zu einem noch größeren Problem und erreicht schließlich einen Punkt, an dem man meiner Meinung nach nicht einmal sagen kann, dass Skull and Bones eine Geschichte hat. Es ist so schlecht implementiert und ineffektiv darin, Story-Informationen und überzeugende Charaktere zu präsentieren, dass Sie von Anfang an wissen sollten, dass Sie hier in dieser Hinsicht nichts Wertvolles finden werden.

Also, um es kurz zusammenzufassen: Skull and Bones hat keine Geschichte, die einen Scheiß wert ist, und bietet ein Questdesign, das ehrlich gesagt abscheulich ist. Ja, mir ist klar, dass das ein ziemlich wilder Start in diese Rezension ist, also lassen Sie mich stattdessen für einen Moment zu einem positiveren Punkt übergehen: dem Schiffs-Gameplay. Es ist nicht realistisch, aber es ist auch nicht so arcade-lastig, dass es eher einem Raumschiff-Kampftitel ähnelt. Es passt in diese seltsame Vorhölle, in der Schiffe grundsätzlich träge und schwer zu steuern sind, aber gleichzeitig kannst du dein Schiff herumschleudern und Kanonenkugeln abfeuern, ohne dass es fast eine Begrenzung gibt. Dies führt zu einem System, das gerade real genug ist, um immersive Qualitäten zu entwickeln, aber frei genug, um Spaß zu machen, Stunden auf den offenen Wellen zu verbringen und in strategische Kämpfe verwickelt zu sein.

Auch die Kämpfe sind spannend und spannend. Du musst dein Schiff und die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen, indem du die Position deines Schiffes anpasst, um eine andere Auswahl an Waffen zu verwenden, während du gleichzeitig nach feindlichen Verstärkungen oder sogar ankommenden Wettersystemen wie Stürmen und verheerenden Schurkenwellen Ausschau hältst, die Schlachten durcheinander bringen können. Die Schadenssysteme sind jedoch nicht besonders gut, und es gibt keine wirklichen Auswirkungen, wenn man verschiedene Arten von Waffen verwendet. Wenn man nur darauf achtet, die Schwachstellen eines Schiffes anzuvisieren, fügt sich der Rest des Kampfes in eine Reihe, was die Frage aufwirft, warum es verschiedene Schadensresistenzattribute zu erforschen gibt. Das alles könnte besser erklärt werden, wenn Skull and Bones ein funktionierendes und nützliches Tutorial-System hätte, aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich ist das Spiel so schlecht darin, sich selbst zu erklären, dass es dir an keiner Stelle sagt, dass der Wind tatsächlich beeinflusst, wie sich dein Schiff bewegt oder wie du den Wind besser nutzen kannst, um dich effektiver um die Welt zu bewegen.

Apropos Welt: Ubisoft ist in Skull and Bones zu seinen alten Tricks zurückgekehrt. Wie wir bereits in Assassin's Creed, Far Cry und verschiedenen anderen Franchises gesehen haben, bekommen wir hier eine Welt, die groß, aber langweilig ist. Sie haben die Freiheit, es nach Belieben zu erkunden, aber ehrlich gesagt gibt es nicht viel, was einen Besuch wert ist. Es sei denn, du findest den Abbau von Erzvorkommen, das Fällen von Bäumen, das Ernten von Früchten, die Interaktion mit Dörfern, das Plündern von Schiffswracks oder das Anlegen in einem Hafen in irgendeiner Weise interessant. Ich kann dir jedoch fast garantieren, dass du das nicht tun wirst, denn abgesehen vom Anlegen findet jeder Teil dieses Spiels auf deinem Schiff statt, was bedeutet, dass all diese zusätzlichen Aktivitäten nur sehr wenig zur immersiven Natur von Skull and Bones beitragen und einfach als sehr einfache Minispiele präsentiert werden. Hier widerspreche ich mir aber schon. Die Docks, der einzige Teil des Spiels zu Fuß, sind der schlimmste Teil von Skull and Bones. Wenn Sie vor Ort sind, werden Sie an einem Hub-Standort losgelassen, der im Grunde nur aus denselben Anbietern an verschiedenen Standorten besteht. Ubisoft hätte viel Mühe und Ressourcen sparen können, indem es die Elemente zu Fuß eliminiert und stattdessen Docks als eine Reihe von Menüs eingerichtet hätte, auf die man von seinem Schiff aus zugreifen kann. Was ich zu Gunsten dieses Spiels sagen möchte, ist, dass die Möglichkeit, jedes Schiff anzugreifen, das du auf dem offenen Wasser triffst, fantastisch ist, und da es eine Vielzahl von Fraktionen und Schiffstypen gibt, wirst du normalerweise jedes Mal mit einer etwas anderen Art von Kampf verwöhnt.

Hier tritt jedoch ein weiteres Problem auf. Der Fortschritt in diesem Spiel ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Du bekommst nicht nur Aufträge, die fünf Stufen höher sind als dein aktuelles Schiff, was es nahezu unmöglich macht, sie abzuschließen, sondern du wirst auch Fälle erleben, in denen zufällige NPC-Schiffe mehrere Stufen über dir sind. Skull and Bones möchte, dass du dein Schiff aufrüstest oder ein neues Schiff kaufst, um dies zu überwinden, aber das Problem ist, dass die mächtigeren und höherstufigen Gegenstände einen höheren Infamy -Rang oder Ressourcen erfordern, die nur in gefährlicheren Gebieten zu finden sind. Irgendwann steckst du in einem frustrierenden Kreislauf fest, in dem du langweilige Verträge mit niedrigem Level farmst oder verrückte Sprints in furchterregende Gebiete machst, um bessere Ressourcen zu erhalten, bis du das Endgame erreichst, in dem von dir erwartet wird, dass du immer wieder die gleichen Verträge und Events abschließt, um die "hochwertigeren" Währungen zu erhalten, um die wirklich seltenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu erwerben. Es ist erwähnenswert, dass viele Schiffe deine Anwesenheit nie bemerken werden, bis du sie zuerst angreifst, aber es gibt Freibeuter und NPC-Piraten, die dich ohne zu zögern niederschießen, und wenn das passiert, hast du zwei Möglichkeiten; Respawne am letzten Dock, das du besucht hast (das Tausende von Einheiten entfernt sein kann) oder respawne in der Nähe, was in den meisten Fällen in der Aggro-Reichweite des Schiffes sein wird, das dich versenkt hat, was bedeutet, dass du wahrscheinlich wieder versenkt wirst...

Hinzu kommen die Multiplayer-Elemente. Skull and Bones ist grundsätzlich solo spielbar, aber bessere Ressourcen und die schwierigsten Aktivitäten (die die beste Beute belohnen) erfordern Verbündete, um sie zu überwinden. Das kann der Kampf gegen riesige Seeungeheuer, die Plünderung bedrohlicher Festungen, die Versenkung berüchtigter Piratenfürsten, die Teilnahme an globalen Ereignissen und sogar die Jagd nach Schatzkarten mit PvP-Elementen sein. Wann immer du diese in Angriff nimmst, brauchst du Freunde, sonst sind sie so gut wie unmöglich zu erledigen, es sei denn, du hast Stunden und Stunden damit verbracht, ein viel höherstufiges Schiff zu bauen und zu entwerfen. Sie gehören zu den spaßigsten Aktivitäten, aber sie sind rücksichtslos und es würde mich nicht wundern, wenn die meisten Spieler sie ganz meiden, zumal das Spiel so ziemlich jedes seiner Multiplayer-Elemente schrecklich erklärt.

Es sind nicht nur die eindeutig schlecht implementierten Systeme, die Probleme bereiten, Skull and Bones trifft dich ständig mit Benachrichtigungen und Warnungen, die es nie erklärt und die unerbittlich auftauchen und dabei das halbe HUD und den Bildschirm bedecken. Es gibt eine Reihe von Bugs und seltsamen Problemen, die das Spielerlebnis plagen, darunter falsch verfolgte Quests, Texturen, die auftauchen, Dialogoptionen, die nie angezeigt werden, und Quests, die nicht abgeschlossen werden - viele davon erfordern das Verlassen des Hauptmenüs des Spiels, um sie zu überwinden... Ganz zu schweigen von harten Stürzen. Aber selbst diese Probleme sind geringfügig im Vergleich zum größten Fehler, mit dem Skull and Bones konfrontiert ist: Es bietet viel zu wenig Inhalt, um als 70-Pfund-Spiel eingestuft zu werden. Wenn man bedenkt, dass es auch viele Möglichkeiten für Mikrotransaktionen gibt, ist die schiere begrenzte Auswahl an Inhalten schockierend. Die Hälfte der Karte ist nicht verfügbar und wenn du in das bewölkte Gebiet segelst, zwingt dich das Spiel zur Umkehr. Es gibt nur etwa sieben/acht Schiffe, die tatsächlich gebaut werden können, und die Waffen sind so ziemlich die gleichen, nur mit leicht unterschiedlicher visueller Ästhetik und Statistiken, die ihnen zugewiesen sind. Wenn du gerne Verkleidung spielst und Mode in Spielen wie Destiny 2 als eines der wichtigsten und wichtigsten Elemente betrachtest, dann wirst du wissen, dass du mit Skull and Bones einen Riesenspaß haben wirst. Aber der versierte Verbraucher wird dieses Spiel zweifellos als etwas ansehen, das höchstens mit der Hälfte seines aktuellen Verkaufspreises bewertet werden sollte.

Ich muss sagen, dass ich nicht glaube, dass Skull and Bones so schlecht ist wie einige der anderen Live-Service-Spiele, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Unter der Annahme, dass es ein paar Jahre überlebt, kann das Hinzufügen einer Vielzahl neuer Inhalte zu Gunsten dieses Spiels wirken, seine Welt ausfüllen und das Erlebnis weniger langweilig und repetitiv machen. Es gibt Kernelemente, die funktionieren und viel Potenzial zeigen, aber im Moment hat Ubisoft ihnen nicht viel Bein gegeben, auf dem sie stehen können, da alles um sie herum schlecht ist und nicht dem Standard entspricht, den man von einer AAA-Produktion (oder AAAA, wie der CEO von Ubisoft zu glauben scheint) erwarten würde.

Wenn Sie den Wunsch oder die Neugier haben, Skull and Bones zu kaufen, würde ich vorschlagen, entweder darauf zu warten, dass der Preis sinkt, dass es zu einem zugänglicheren Abonnementdienst als Ubisoft+ hinzugefügt wird, oder dass mehr Inhalte als Teil des Live-Designs hinzugefügt werden. Oder noch besser, springen Sie einfach zurück auf Sea of Thieves. Das Piratenabenteuer von Rare ist im Moment viel vollständiger, mit fesselndem Gameplay, Handlungssträngen und Erkundungen, und dieses Spiel wurde angekündigt, nachdem Skull and Bones ursprünglich vor fast sechs Jahren veröffentlicht wurde und immer noch veröffentlicht wurde! Ohne Zweifel ist Rare immer noch der unangefochten berüchtigtste Pirat auf den digitalen Gewässern.