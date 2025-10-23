Ubisoft bittet Star Wars Outlaws Entwickler, sich selbst zu entlassen

HQ

Seit Jahren gibt es brutale Kürzungen in der Gaming-Branche, links und rechts verlieren Menschen ihre Jobs, Studios schließen und Projekte werden abgesagt. Viele zeugen auch von einer geringeren Risikobereitschaft bei neuen Projekten, was im Klartext mehr Fortsetzungen und sichere Wetten gegenüber Titeln bedeutet, die Neuland betreten.

Eines der betroffenen Unternehmen ist Ubisoft, und sie sind offensichtlich noch nicht fertig. Sie scheinen jedoch vorsichtiger vorgehen zu wollen, anstatt auf flächendeckende Entlassungen zurückzugreifen. Jetzt hat ihr schwedischer Flaggschiff-Entwickler Massive Entertainment (The Division 2, Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora) einen Beitrag in den sozialen Medien geschrieben, in dem es heißt, dass sie ein freiwilliges Entlassungsprogramm eingeführt haben, um überschüssiges Personal loszuwerden und sich mehr auf die The Division-Serie und die Snowdrop-Spiel-Engine konzentrieren zu können.

Es scheint wahrscheinlich, dass Massive Entertainment in Zukunft zögerlicher sein wird, Projekte wie Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora zu übernehmen, und die Frage ist, ob sie jetzt überhaupt die Ressourcen dafür haben werden, da sie wahrscheinlich Personal verlieren werden.