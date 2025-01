Two Point Studios bereitet uns auf den Balanceakt vor, im März dieses Jahres ein Museum zu betreiben

HQ

Die Leute von Two Point Studios werden im März ihr Portfolio an entzückenden Simulations-Videospielen erweitern, denn Two Point Museum wird am 4. März sein Debüt auf PC und Konsolen geben. Da das Veröffentlichungsdatum näher rückt und sogar früher als erwartet für Explorer Edition Vorbestellungen erfolgt, die ab dem 27. Februar gespielt werden können, möchte der Entwickler uns auf die Herausforderungen vorbereiten, die mit der Verwaltung eines funktionierenden Museums verbunden sind.

Dies wird im neuesten Trailer noch deutlicher beleuchtet, der nur eine Handvoll der Probleme und Aufgaben enthüllt und präsentiert, die Museumsmanager häufig bewältigen müssen. Egal, ob es darum geht, die richtigen Leute für die anstehende Aufgabe einzustellen, die Finanzen im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass Ihr Museum im grünen Bereich bleibt, die entsprechenden Kästchen anzukreuzen, um die Gesundheits- und Sicherheitsinspektoren zu besänftigen, und auch eine aufregende Sammlung von Exponaten anzubieten, die die Gäste besuchen und selbst sehen möchten, es gibt viel zu tun in dem Spiel.

Da all dies und mehr im Rampenlicht steht, sollten Sie sich den neuesten Trailer zu Two Point Museum unten ansehen, und da die Veröffentlichung bevorsteht, verpassen Sie nicht unsere neueste Vorschau, um zu sehen, ob dieses Spiel eines ist, das Sie auf Ihrer Wunschliste haben sollten.