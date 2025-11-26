Two Point Museum s Zooseum-Update startet bereits nächste Woche

HQ

Als Sega und Two Point Studios vor Kurzem das Zooseum DLC für Two Point Museum ankündigten, wurde uns das genaue Erscheinungsdatum für das, was als "bisher größtes DLC" für das Spiel bezeichnet wird, nie mitgeteilt. Uns wurde 2025 versprochen, aber es wurde kein genaues Datum genannt, was etwas seltsam war, da wir uns nun im Dämmerungsabschnitt des Kalenderjahres befinden.

Falls Sie befürchtet haben, dass dies daran liegen könnte, dass sich der DLC verzögert und auf 2026 verschoben werden könnte, haben wir sehr gute Nachrichten zu berichten. Der DLC steht vor der Tür!

Ja, bereits ab dem 2. Dezember wird der Zooseum DLC auf allen Plattformen erscheinen, die Two Point Museum verfügbar sind. Für diejenigen, die früh einsteigen möchten, steht jetzt ein Free Taster Content pack zur Verfügung, das nur einen kleinen Ausschnitt des größeren DLCs bietet, indem Folgendes vorgestellt wird:

"Der kostenlose Taster-Content ermöglicht den Spielern eine Vorschau auf eine Auswahl an Bereichen aus der neuen Erweiterung, darunter den brandneuen Museumsstandort, den Silverbottom Park, den ersten Star der Zooseum-Kampagne, Zugang zu einem neuen Wildtierexperten, Wildtier-Dekorationen und eine Auswahl an Zooseum-Plüschtieren, Büchern, Strampeln und sogar Poster für den Geschenkeladen!"

Da das Zooseum DLC fast vor der Tür steht, sollte man auch daran erinnern, dass Two Point Museum auch irgendwann 2026 auf Nintendo Switch 2 erscheinen wird.