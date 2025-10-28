Der zweite DLC für Two Point Museum wird sich auf die Wunder der Tierwelt konzentrieren

HQ

Wenn man bedenkt, dass Two Point Studios Simulationsspiele hervorgebracht hat, die sich auf ein Krankenhaus, einen Universitätscampus und jetzt ein Museum konzentrieren, fragst du dich vielleicht, ob die Zukunft ein Zooprojekt bereithalten wird? Es stellt sich heraus, dass das nicht nötig ist, da Two Point Museum bereits über alle Tierpflege verfügt, die Sie möglicherweise benötigen könnten.

Zusätzlich zu den Aquarien, die an einigen Orten im Spiel verfügbar sind (und etwas sogar die unlebendigen Geister oder gruseligen Monster), wirst du bald auch in der Lage sein, echte nicht-aquatische Wildtiere aufzuziehen und zu pflegen.

Der zweite DLC für das Spiel wurde angekündigt, der als Zooseum bekannt ist. Es handelt sich um eine Ergänzung nach der Veröffentlichung, die einen neuen Ort mit sich bringt, der "ganz den Wundern der Tierwelt gewidmet ist", und in dem ihr Wildlife Experts verwenden könnt, um Tiere zu finden, die gerettet werden müssen, die geheilt, aufgezogen und dann wieder ausgewildert werden können. Die vollständigen Details dessen, was angeboten wird, werden noch nicht erklärt, aber uns wird "eine unglaubliche Vielfalt an Kreaturen" versprochen und Möglichkeiten, "Ihr Museum auf aufregende und unerwartete Weise zu erweitern".

Das Zooseum hat noch kein Startdatum, aber wir sollten bald weitere Informationen erwarten. Ebenso für diejenigen, die in Two Point Museum auf Nintendo Switch 2 einsteigen möchten, startet diese Version des Spiels heute.