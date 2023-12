Twisted Metal Staffel 2 für Peacock bestätigt

HQ

Meine Wenigkeit ist bei weitem nicht die einzige, die Peacock's Twisted Metal Show viel mehr genossen hat als unser Rezensent Petter, also ließ mich das Ende der ersten Staffel hoffen, dass wir mehr bekommen würden. Es stellt sich heraus, dass wir das tun werden.

Anthony Mackie kam bei den Game Awards nicht nur auf die Bühne, um den Gewinner des Best Ongoing Game zu verkünden. Der Schauspieler, der in der Serie die Hauptrolle als John Doe spielt, bestätigte auch, dass eine zweite Staffel von Twisted Metal kommen wird. Showrunner Michael Jonathan Smith folgte mit einer Pressemitteilung, in der er ankündigte, dass alle unsere Lieblingscharaktere zurückkehren werden und viele neue hinzukommen werden, wenn die Serie fortgesetzt wird, indem er sie zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt in der Zukunft in das titelgebende Turnier wirft.