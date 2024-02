Twisted Metal kommt im März zu Paramount+

HQ

Aus irgendeinem Grund hat es eine Weile gedauert, bis die PlayStation Productions ' Twisted Metal -Serie in vielen Ländern der Welt angekommen ist. Da die Serie auf Peacock debütierte, konnten viele Regionen, die keinen Zugang zu dieser Streaming-Plattform haben, die Serie nicht sehen, obwohl sie bereits grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten hat. Glücklicherweise ändert sich das alles bald, da Twisted Metal jetzt ein breiteres Veröffentlichungsdatum hat.

Die von Anthony Mackie geleitete Serie, die am 21. März 202 4 auf Paramount+ zu sehen sein wird, wird am 21. März 2024 auf Paramount+ zu sehen sein. Sie können sich die 10 Episoden ansehen, in denen auch Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Will Arnett und Joe Seanoa (die den gleichen Charakter spielen, einer im Körper, der andere in der Stimme) in Aktion zu sehen sind.

Einen kurzen Blick auf Twisted Metal könnt ihr euch im Trailer zur Serie unten ansehen.