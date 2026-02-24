Trumps neuer globaler 10%-Zoll tritt in Kraft

HQ

Ein neuer von Donald Trump verhängter globaler 10%-Zoll ist in Kraft getreten, trotz seiner Drohung am Wochenende, ihn auf 15% anzuheben. Die Abgabe, die gemäß Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 angewendet wird, gilt für 150 Tage und liegt zusätzlich zu den bestehenden Meistbegünstigten-Nationen-Abgaben.

Die Entscheidung folgt auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, das viele von Trumps bisherigen "Befreiungstag"-Zöllen aufgehoben hat. Als Reaktion darauf kündigte Trump die neue globale Maßnahme an, obwohl die höhere 15%-Quote noch nicht umgesetzt wurde.

Wirtschaftsverbände warnten, dass die Politik neue Unsicherheit schafft. William Bain von den British Chambers of Commerce sagte, der 10%-Satz biete "eine gewisse Erleichterung" im Vergleich zu 15%, erschwere es den Exporteuren, Preise und Margen zu planen.

Ökonomen sagen, die Zölle könnten weiterhin rechtlich angefochten werden, während die Regierung voraussichtlich in den kommenden Monaten weitere protektionistische Maßnahmen ergreifen wird...