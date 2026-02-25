Trump will trotz 10% Start immer noch 15 % Zoll

HQ

Wie wir bereits wissen, begannen die Vereinigten Staaten um Mitternacht mit der Erhebung eines neuen globalen Importzolls von 10 %. Inzwischen wissen wir jedoch, dass die Regierung von Donald Trump daran arbeitet, den Satz auf 15 % zu erhöhen, sagte ein Beamter des Weißen Hauses (laut Reuters).

Die Zollbehörden informierten die Importeure, dass der 10%-Satz gemäß Trumps ursprünglicher Anordnung gelten würde, obwohl der Präsident später sagte, er wolle eine 15%ige Abgabe. Beamte sagten, Trump habe seine Position nicht geändert, aber es wurde noch keine formelle Anordnung zur Erhöhung des Satzes unterzeichnet.

Der politische Wechsel folgt auf die Entscheidung des Gerichts, frühere unter Notstandsbefugnissen verhängte Tarife für ungültig zu erklären, was potenziell die Tür für Rückerstattungsansprüche in Milliardenhöhe öffnet. Die Märkte reagierten angesichts der Verwirrung vorsichtig, während wichtige Handelspartner wie China Washington aufforderten, die sogenannten einseitigen Handelsmaßnahmen aufzugeben.

Obwohl die Zölle bei 10 % begonnen haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir bald einen Anstieg auf 15 % sehen oder in den kommenden Tagen weitere Klarstellungen vom Weißen Haus erhalten...