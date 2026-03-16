Trump warnt die NATO vor einer "sehr schlechten Zukunft", falls Verbündete in der Straße von Hormus nicht helfen

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US-Präsident Donald Trump hat laut einem am Sonntag von der Financial Times veröffentlichten Interview gewarnt, dass die NATO eine "sehr schlechte" Zukunft bevorsteht, falls die Mitgliedsländer es versäumen, die USA bei der Sicherung der Straße von Hormus zu unterstützen, dem wichtigen maritimen Engpass für globale Öllieferungen. Trump betonte, dass die Nationen, die vom Wasserweg profitieren, die Verantwortung haben, dessen Sicherheit im Zuge des andauernden US-israelischen Konflikts mit dem Iran zu gewährleisten.

Trump deutete außerdem an, dass sein bevorstehender Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping später in diesem Monat verschoben werden könnte, abhängig von Pekings Bereitschaft, bei der Straße zu kooperieren. "Ich denke, China sollte auch helfen, weil China 90 % seines Öls aus der Meerenge bezieht", sagte er gegenüber der FT und betonte, dass er vor der Reise Klarheit über Chinas Haltung bevorzugen würde. "Es ist nur angemessen, dass Menschen, die von der Meerenge profitieren, dafür sorgen, dass dort nichts Schlimmes passiert."

Die Äußerungen erfolgen, während US-Finanzminister Scott Bessent und der chinesische Vizepremier He Lifeng den ersten von zwei Tagen der Handelsgespräche in Paris abgeschlossen haben, die darauf abzielen, die Spannungen zu entschärfen und das Treffen zwischen Trump und Xi in Peking vorzubereiten.