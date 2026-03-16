Die USA und China führen in Paris vor dem Trump-Xi-Gipfel Handelsgespräche

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Hochrangige Wirtschaftsvertreter der Vereinigten Staaten und Chinas trafen sich an diesem Wochenende in Paris zu Gesprächen, die darauf abzielen, den Weg für einen geplanten Gipfel zwischen Donald Trump und Xi Jinping später in diesem Monat in Peking zu ebnen.

Die Gespräche wurden vom US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Libeng geleitet. Die Gespräche konzentrierten sich auf zentrale Wirtschaftsstreitigkeiten, darunter Zölle, Chinas Lieferung von Seltenerdmineralien an US-Hersteller, amerikanische Exportkontrollen für Hightech-Güter und chinesische Käufe von US-Agrarprodukten.

Die Beamten trafen sich mehr als sechs Stunden im Hauptquartier der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wobei die Verhandlungen fortgesetzt werden sollten. Analysten sagen, die Erwartungen an einen großen Durchbruch bleiben niedrig, doch beide Seiten versuchen, die Stabilität in den Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor dem Treffen der Staatschefs aufrechtzuerhalten.