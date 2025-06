Trump und Musk geraten öffentlich über Ausgabengesetz aneinander

HQ

Am Donnerstag brachen Spannungen zwischen Donald Trump und Elon Musk aus, nachdem der Präsident damit gedroht hatte, Bundesaufträge im Zusammenhang mit Musks Unternehmen zu widerrufen, was den Milliardär dazu veranlasste, Trumps Führung in Frage zu stellen und ein Amtsenthebungsverfahren vorzuschlagen.

"Der einfachste Weg, in unserem Haushalt Milliarden und Abermilliarden Dollar zu sparen, besteht darin, Elons staatliche Subventionen und Verträge zu kündigen. Ich war immer überrascht, dass Biden es nicht getan hat!", sagte Trump auf Truth Social.

Musk, der kürzlich von einem Regierungsposten zurückgetreten ist, hatte zuvor auf X zurückgeschossen und behauptet: "Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren", und auch auf eine Umfrage, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorschlug, mit "Ja" geantwortet.

Ihr Streit, der wegen eines umstrittenen Ausgabengesetzes begann, eskalierte schnell zu persönlichen Angriffen und politischen Drohungen. Und das war erst der Anfang, die Spannungen stiegen weiter an, als sich die beiden Männer in den sozialen Medien und bei Presseauftritten einen Schlagabtausch lieferten.

Die Auswirkungen, die sich schnell in den sozialen Medien abspielten, haben Wellen in politischen und finanziellen Kreisen geschlagen, wobei die Tesla-Aktien einen starken Rückgang erlebten und die Einheit der Republikaner unter Druck stand. Natürlich bleibt abzuwarten, wie weit dieser politische und persönliche Riss gehen wird.