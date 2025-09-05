Trump signalisiert stärkeres militärisches Engagement der Vereinigten Staaten in Polen

HQ

Man muss sich nur die Karte ansehen, um zu sehen, wie nah der Krieg zwischen Russland und der Ukraine für Polen ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Vereinigten Staaten den polnischen Präsidenten diese Woche im Weißen Haus willkommen geheißen haben. Der Besuch, sehr zur Zufriedenheit der Polen und wahrscheinlich vieler anderer europäischer Länder, signalisierte, dass die Vereinigten Staaten ihre Truppenpräsenz in Polen erhöhen könnten, wenn dies gewünscht würde. Auf die Frage, ob er plane, amerikanische Truppen in Polen zu belassen, antwortete Trump: "Wir werden mehr dort stationieren, wenn sie wollen." Bei dem Treffen ging es auch um andere Themen, wie einen militärischen Überflug zu Ehren eines gefallenen polnischen Piloten, der das symbolische Gewicht des Besuchs unterstreicht. Sind Sie der Meinung, dass mehr Truppen nach Polen geschickt werden sollten?