Trump setzt eine 10-15-tägige Frist für das Iran-Atomabkommen und warnt vor "wirklich schlimmen Dingen", falls kein Abkommen zustande kommt.

HQ

US-Präsident Donald Trump hat Iran gewarnt, dass es innerhalb von 10 bis 15 Tagen eine "bedeutende" Vereinbarung über sein Atomprogramm treffen muss, andernfalls nicht näher spezifizierte Konsequenzen, und sagte, "wirklich schlimme Dinge" würden passieren, wenn kein Abkommen geschlossen wird. In Washington sagte Trump, die Verhandlungen würden voranschreiten, betonte jedoch, dass Teheran nicht erlaubt werden könne, eine Atombombe zu erwerben.

Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund eines erheblichen US-Militäraufbaus im Nahen Osten, einschließlich zusätzlicher Kriegsschiffe und Kampfjets. Trump bezog sich auf US-Luftangriffe im Juni und sagte, Irans nukleare Fähigkeiten seien "dezimiert" worden, deutete aber an, dass weitere Maßnahmen weiterhin möglich seien. Die Ölpreise sind aus Angst vor einem erneuten Konflikt gestiegen.

Trump // Shutterstock

In einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte Iran, er werde keinen Krieg beginnen, sondern auf jede militärische Aggression "entschlossen und proportional" reagieren und warnte, dass US-Stützpunkte und -Ressourcen in der Region zu Zielen werden könnten. Irans Außenminister Abbas Araqchi sagte, die jüngsten Gespräche hätten "Leitprinzipien" etabliert, obwohl beide Seiten anerkennen, dass noch erhebliche Lücken bestehen.

Russland hat zur Zurückhaltung aufgerufen und vor weiteren Eskalationen gewarnt, während US-Außenminister Marco Rubio später in diesem Monat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu über den Iran sprechen wird. Washington drängt Teheran, die Urananreicherung zu stoppen und sein Raketenprogramm einzudämmen, Forderungen, die Iran bisher abgelehnt hat, mit der Begründung, seine nuklearen Aktivitäten seien zu friedlichen Zwecken...