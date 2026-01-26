Trump schickt den "Grenzzaren" Tom Homan angesichts steigender Spannungen nach Minnesota

HQ

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass seine Regierung Tom Homan, seinen sogenannten "Grenzzaren", nach Minnesota entsendet, womit die Bundesbeteiligung im Bundesstaat nach Tagen voller Unruhen und Kontroversen nach der Tötung von Alex Pretti eskaliert. Trump gab die Ankündigung am Montag auf seiner Plattform Truth Social bekannt.

In seinem Beitrag behauptete der Präsident, Homan werde direkt an ihn berichten, und beschrieb den Einwanderungsbeamten als "hart, aber fair": "Ich schicke Tom Homan heute Abend nach Minnesota. Er war in diesem Bereich nicht aktiv, kennt und mag aber viele der Menschen dort. Tom ist hart, aber gerecht und wird direkt an mich berichten."

Unterdessen haben lokale Führungskräfte in Minneapolis gewarnt, dass die Entsendung von Homan in den Bundesstaat die ohnehin schon volatile Lage weiter verschärfen könnte. Stadtbeamte argumentieren, dass der Anstieg der Einwanderungskontrolle statt der Wiederherstellung der Ordnung Angst und Unsicherheit in den Gemeinden geschürt hat, während die Ermittlungen zum Mord an Alex Pretti andauern...