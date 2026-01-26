Trump sagt, die Regierung habe nach der Tötung von Alex Pretti in Minneapolis "alles überprüft"

HQ

Donald Trump sagte, seine Regierung prüfe "alles" nach der tödlichen Erschießung Alex Pretti durch Bundeseinwanderungsbeamte in Minneapolis, während der Druck auf eine umfassende, unabhängige Untersuchung des Mordes steigt. In einem kurzen Telefoninterview mit dem Wall Street Journal am Sonntag verzichtete der Präsident darauf, zu beurteilen, ob der beteiligte Agent angemessen gehandelt hatte.

Auf die zweimalige Frage nach dem Verhalten der Beamten sagte Trump, nach einer Überprüfung werde eine Entscheidung getroffen. "Ich mag kein Schießen. Ich mag das nicht", sagte er und deutete gleichzeitig Besorgnis über bewaffnete Demonstranten an. Er behauptete, Pretti sei mit einer "sehr starken, voll geladenen Waffe" an einem Protest teilgenommen.

Trump signalisierte außerdem, dass Bundesagenten schließlich aus Minneapolis abgezogen werden würden, nannte jedoch keinen Zeitplan. "Irgendwann werden wir gehen", sagte er der Zeitung und lobte die Operation als "phänomenale Arbeit". Er fügte hinzu, dass eine andere Gruppe von Bundespersonal in der Gegend bleiben werde, um sich auf Ermittlungen von Finanzbetrug zu konzentrieren...

