Trump sagt, es sei "traurig zu sehen", wie die US-UK-Beziehungen wegen der Iran-Angriffe zerbrechen

US-Präsident Donald Trump sagte, es sei "sehr traurig, die Verschlechterung der sogenannten Sonderbeziehung zwischen Washington und London zu sehen", nachdem Großbritannien zunächst die Unterstützung der US-Angriffe auf den Iran zunächst abgelehnt hatte.

Im Gespräch mit The Sun kritisierte Trump den britischen Premierminister Keir Starmer dafür, dass er bei der Unterstützung des Angriffs auf Teheran zögerte, und deutete an, dass das Vereinigte Königreich zu einem widerwilligeren Partner geworden sei. "Dies war die solideste Beziehung überhaupt", sagte Trump und stellte Großbritanniens Haltung mit dem, was er als enge Beziehungen zu Frankreich und Deutschland bezeichnete, gegenüber.

Starmer hat erklärt, Großbritannien habe nicht direkt an den US-israelischen Angriffen teilgenommen, weil jede militärische Aktion einen "durchdachten, durchdachten Plan" haben müsse, und er lehnte die Idee eines "Regimewechsels aus der Luft" ab. Später erlaubte er den USA jedoch, britische Stützpunkte für begrenzte, defensive Operationen zu nutzen, nachdem Iran amerikanische Verbündete in der Region ins Visier genommen hatte. Eine britische Basis auf Zypern wurde ebenfalls von einer Drohne getroffen, die Berichten zufolge mit der Hisbollah in Verbindung steht...

Trump und Starmer // Shutterstock

Zu Hause steht Starmer von beiden Seiten unter Druck. Linke Kritiker haben ihn gedrängt, die Angriffe offen zu verurteilen, während Oppositionsfiguren wie Kemi Badenoch und Nigel Farage ihm vorwerfen, Großbritanniens wichtigsten Sicherheitsverbündeten nicht vollständig unterstützt zu haben.

Starmer verteidigte seinen Ansatz im Parlament und sagte, er habe im nationalen Interesse Großbritanniens gehandelt, und betonte die Bedeutung einer klaren rechtlichen Grundlage für militärische Beteiligung – ein Punkt, den hochrangige Minister mit Lehren aus dem Irakkrieg 2003 unterstrichen.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass die britische öffentliche Meinung gespalten ist , aber gegen die US-Angriffe tendiert, was die politische Sensibilität des Themas unterstreicht, während die Spannungen eines der langjährigen Allianzen des Westens auf die Probe stellen...