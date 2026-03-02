Starmer erlaubt Trump, britische Stützpunkte für Verteidigungsangriffe auf iranische Raketen zu nutzen

HQ

Der britische Premierminister Keir Starmer hat gerade bekannt gegeben, dass Großbritannien einen US-Antrag genehmigt hat, britische Militärbasen für begrenzte Verteidigungsangriffe gegen iranische Raketen, die in Depots gelagert oder startbereit sind, zu nutzen. Er betonte, dass die Entscheidung darauf abziele, weitere Angriffe in der Region zu verhindern und britische Leben zu schützen.

Starmer sagt, das Vereinigte Königreich sei nicht an den gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen beteiligt gewesen, bei denen Irans Oberster Führer Ali Khamenei getötet wurde, und werde nicht an weiteren Angriffswellen teilnehmen. Er fügte jedoch hinzu, dass Iran mit anhaltendem Raketenbeschuss reagiert habe und Flughäfen und Hotels getroffen habe, in denen britische Staatsbürger sich aufhielten.

Britische Kampfjets nehmen bereits an Verteidigungsoperationen teil und fangen ankommende Raketen ab. Starmer sagte, die Erlaubnis der US-Operationen von britischen Stützpunkten aus sei nach kollektivem Selbstverteidigungs- und Völkerrecht gerechtfertigt, und argumentierte, dass die Zerstörung von Raketen an ihrer Quelle der einzige Weg sei, die unmittelbare Bedrohung zu beseitigen...

Wie er in den sozialen Medien sagt:

Die Vereinigten Staaten haben um Erlaubnis gebeten, britische Stützpunkte für diesen spezifischen und begrenzten Verteidigungszweck zu nutzen. Wir haben beschlossen, diese Bitte anzunehmen, um Iran daran zu hindern, Raketen in der gesamten Region abzufeuern. Unsere Entscheidung, dass das Vereinigte Königreich nicht an den Angriffen auf den Iran beteiligt sein würde, war bewusst, nicht zuletzt, weil wir glauben, dass der beste Weg für die Region und die Welt eine ausgehandelte Einigung ist, bei der der Iran zustimmt, jegliche Bestrebungen zur Entwicklung einer Atombombe aufzugeben. Doch der Iran trifft dennoch britische Interessen und bringt das britische Volk einem enormen Risiko aus.