Obama bezeichnet die Tötung von Alex Pretti als "Tragödie" und als "Weckruf", da der Druck auf eine vollständige bundesstaatliche Untersuchung wächst

Der Druck auf die Trump-Regierung verstärkte sich an diesem Wochenende nach der tödlichen Erschießung von Alex Pretti, einer 37-jährigen Krankenschwester, die von Bundeseinwanderungsbeamten in Minneapolis getötet wurde. Videoaufnahmen, die von mehreren Medien geprüft wurden, zeigen offenbar, dass Agenten Pretti vor seiner Erschießung eine legal geführte Pistole abnahmen, was die Forderung nach einer vollständigen und transparenten Untersuchung des Vorfalls befeuert.

Der ehemalige Präsident Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama beschrieben die Tötung als "eine herzzerreißende Tragödie" und einen "Weckruf" für die Nation. In einer gemeinsamen Erklärung warnten sie, dass Bundeseinwanderungsbeamte ohne ausreichende Rechenschaftspflicht agierten, und erklärten, dass die jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen darauf ausgelegt schienen, einzuschüchtern und zu provozieren, statt das Gesetz durchzusetzen.

Forderungen nach einer Untersuchung haben die Parteigrenzen überschritten. Der republikanische Senator Bill Cassidy sagte, die Glaubwürdigkeit von ICE und dem Department of Homeland Security stehe auf dem Spiel, während Demokraten, darunter Alexandria Ocasio Cortez und Chuck Schumer, einen Stopp der bundesstaatlichen Einwanderungsaktivitäten in Minnesota forderten. Mehrere Senatoren versprachen außerdem, künftige DHS-Finanzierungen abzulehnen, sofern keine sinnvolle Kontrolle garantiert wird.

Der Fall hat das Vertrauen zwischen den Bundesbehörden und den lokalen Behörden weiter belastet. Die Führungskräfte in Minnesota warfen den Agenten vor, staatlichen Ermittlern den Zugang zum Tatort zu verwehren, während ein Bundesrichter die Verwaltung anordnete, alle Beweise im Zusammenhang mit dem Weggang zu bewahren. Prettis Familie hat die Behauptungen, er habe eine Bedrohung dargestellt, zurückgewiesen und erklärt, keines der weit verbreiteten Videos zeigt ihn mit einer Waffe.