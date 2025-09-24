Trump nennt Russland "Papiertiger" und sagt, die Ukraine sei "in der Lage, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen"

HQ

Erst vor wenigen Stunden machte Trump Schlagzeilen, als er andeutete, die Ukraine könne alle an Russland verlorenen Gebiete zurückfordern, und Moskau als kämpfenden "Papiertiger" bezeichnete. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei den Vereinten Nationen betonte Trump, dass jetzt der Moment für Kiew gekommen sei, zu handeln, während Russland mit wirtschaftlichen Turbulenzen konfrontiert sei. "Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und jetzt ist es an der Zeit, dass die Ukraine handelt... Nachdem ich gesehen habe, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten (der Krieg) Russland bereiten, denke ich, dass die Ukraine mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen." Was denken Sie darüber? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!