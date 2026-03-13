Trump lockert die Sanktionen gegen russisches Öl als vorübergehende Maßnahme

HQ

Präsident Donald Trump erließ am Freitag eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung, die es Ländern erlaubt, russisches Öl und Erdölprodukte zu kaufen, die derzeit auf See sind, um den starken Anstieg der globalen Energiepreise durch den US-israelischen Krieg gegen Iran zu mildern. Die Ausnahmegenehmigung erfolgt, während der Konflikt wichtige Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus blockiert hat, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Öls fließt, was die Internationale Energieagentur als die größte Ölversorgungsstörung der Geschichte bezeichnet.

Trotz der vorübergehenden Lockerung bleiben die Ölpreise hoch. Das Benchmark-Brent-Rohöl lag zu Beginn des europäischen Handels bei etwa 99,50 US-Dollar pro Barrel, ein leichter Rückgang, aber immer noch fast 40 % gestiegen seit Beginn des Konflikts. Die US-Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel steigen zusammen mit dem weltweiten Rohöl, wobei der durchschnittliche Dieselpreis 4,89 US-Dollar pro Gallone erreicht (der höchste Wert seit Dezember 2022), was den Druck auf Verbraucher weltweit erhöht.

Die Ausnahmegenehmigung soll russisches Öl freischalten, das sich bereits im Transit befindet, und die Märkte stabilisieren, ohne die Produktion anderswo sofort zu steigern. Energieanalysten weisen darauf hin, dass die Entscheidung kurzfristige Lieferengpässe lösen könnte, doch längerfristige Störungen bestehen fort, da Iran weiterhin Angriffe auf Schifffahrts- und Energieinfrastruktur im Golf durchsetzt. Trump betonte, dass die USA zwar weiterhin militärische Operationen im Iran fortsetzen würden, die Lockerung der russischen Ölsanktionen jedoch dazu beitragen würde, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts auf die Energiemärkte abzumildern.