Trump hat laut Weißem Haus "volles Vertrauen" in die neue Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard

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Donald Trump hat laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, volles Vertrauen in die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard.

Die Erklärung folgt auf den Rücktritt von Joe Kent aufgrund des andauernden Krieges mit Iran. US-Abgeordnete werden wichtige Mitglieder der Regierung, darunter Gabbard, in öffentlichen Anhörungen zur nationalen Sicherheit befragen.

"Ja, das tut er, und wir freuen uns darauf, heute die Anhörungen des Direktors zu verfolgen." Leavitt sagte gegenüber Fox News' Sendung "America's Newsroom", als er gefragt wurde, ob der US-Präsident Donald Trump Vertrauen in Gabbard habe.

Tulsi Gabbard ist eine amerikanische Politikerin und Offizierin der US Army Reserve, die seit März 2025 als 8. Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste (DNI) in der zweiten Trump-Regierung tätig ist.