US-Chef der Terrorismusbekämpfung tritt wegen des Iran-Krieges zurück: "Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar"

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Joe Kent begann am 31. Juli 2025 als Direktor des National Counterterrorism Center zu dienen. Heute haben wir gerade die Nachricht erhalten, dass er diesen Posten verlässt, und das hat er nicht stillschweigend getan.

In einem Brief, der in den sozialen Medien geteilt wurde, argumentiert Kent, dass Iran "keine unmittelbare Bedrohung" für die Vereinigten Staaten darstelle, und behauptet, der Konflikt sei durch äußeren Druck ausgelöst worden, einschließlich des Einflusses Israels und seiner Verbündeten in Washington.

Sein Weggang markiert den bisher bedeutendsten internen Widerspruch über die US-israelische Militäroperation. Wie er in den sozialen Medien sagt: "Ich kann den andauernden Krieg im Iran nicht mit gutem Gewissen unterstützen. Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar, und es ist klar, dass wir diesen Krieg aufgrund des Drucks Israels und seiner mächtigen amerikanischen Lobby begonnen haben."

Aus dem Oval Office (über BBC) wies Trump die Kritik zurück und bezeichnete Kent als "netten Kerl", aber "schwach in Sachen Sicherheit". Der Präsident fügte hinzu, dass der Rücktritt bestätigte, "dass es gut sei, dass er draußen ist", und betonte, er habe "starke und überzeugende Beweise" gesehen, dass der Iran sich darauf vorbereite, zuerst zuzuschlagen.

Kent, ein dekorierter Veteran und ehemaliger CIA-Offizier, war ein loyaler Trump-Anhänger und wurde zu Beginn der Amtszeit nur knapp als Leiter des National Counterterrorism Center bestätigt. Er berichtete an den Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, und überwachte die globale Bedrohungsanalyse.

Joe Kent // Shutterstock

In seinem Rücktrittsschreiben verwies Kent auch auf seinen militärischen Hintergrund und seinen persönlichen Verlust (seine Frau wurde 2019 bei einem Bombenanschlag in Syrien getötet) als Gründe an, warum er den seiner Definition als unnötigen Krieg nicht unterstützen könne. Er warnte davor, "die nächste Generation loszuschicken, um zu kämpfen und zu sterben", ohne klare Rechtfertigung.

Das Weiße Haus wies seine Behauptungen entschieden zurück. Pressesprecherin Karoline Leavitt bezeichnete seine Behauptung, Trump sei von ausländischen Akteuren beeinflusst, als "beleidigend und lächerlich" und bekräftigte, dass die Regierung auf glaubwürdige Geheimdienstinformationen basierte.

Kents Haltung wurde von einigen konservativen Stimmen gelobt, darunter der Kommentator Tucker Carlson, der ihn als "den mutigsten Mann, den ich kenne" bezeichnete. Sein Rücktritt ergänzt eine wachsende Liste von Führungskräften, obwohl die Fluktuation in Trumps zweiter Amtszeit weiterhin geringer ist als während seiner ersten Präsidentschaft.