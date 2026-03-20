Trump fordert Israel auf, weitere Angriffe auf iranische Energiestandorte zu vermeiden

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Donald Trump hat Israel aufgefordert, keine weiteren Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur durchzuführen, da der Konflikt mit Iran die globalen Energiepreise in die Höhe treibt.

Die Warnung kam nach Rache-um-Tat-Streiks auf große Anlagen, darunter Schäden am Industriezentrum Ras Laffan in Katar, das etwa ein Fünftel des weltweit verflüssigten Erdgases verarbeitet. "Iran hat seit Jahrzehnten Energie als Waffe eingesetzt. Israel hat eindeutig eine Warnung gesendet", sagte Hegseth.

Die Eskalation hat die Besorgnis über einen möglichen globalen Energieschock und weitreichende wirtschaftliche Folgen verstärkt. Trump sagte, er habe den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu direkt gebeten, solche Angriffe einzustellen, während er gleichzeitig die Entsendung zusätzlicher US-Bodentruppen in die Region ausschloss.

"Ich habe ihm gesagt: 'Tu das nicht', und das wird er nicht tun", sagte er am Donnerstag gegenüber Reportern im Oval Office.