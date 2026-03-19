Hegseth besteht darauf, dass Trump nichts von den Angriffen auf das Gasfeld South Pars wusste: "Er wusste nichts"

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Das US-Verteidigungsministerium hat versucht, Donald Trump von dem israelischen Angriff auf das Gasfeld South Pars im Iran zu distanzieren, wobei Verteidigungsminister Pete Hegseth darauf besteht, der Präsident habe "nichts" von dem Angriff gewusst.

Bei einem Pentagon-Briefing stellte Hegseth den Angriff als Teil einer breiteren Konfliktdynamik dar und deutete an, Israel habe unabhängig gehandelt, während die USA ihre eigenen Ziele verfolgen. "Iran hat seit Jahrzehnten Energie als Waffe eingesetzt. Israel hat eindeutig eine Warnung gesendet", sagte Hegseth.

Trotz der Fortschritte wollte Hegseth nicht sagen, wann der Krieg enden könnte, fügte nur hinzu, dass die USA "auf Kurs" seien, und versprach: "Wir werden das beenden", da die Spannungen um das weltweit größte Gasfeld weiterhin Instabilität auf den globalen Energiemärkten treiben.