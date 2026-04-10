Trump erwägt, US-Truppen angesichts der NATO-Spannungen aus Europa abzuziehen

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US-Präsident Donald Trump hat mit Beratern die Möglichkeit besprochen, einige amerikanische Truppen aus Europa abzuziehen, so ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses, da die Spannungen mit NATO-Verbündeten weiter zunehmen. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen, und es wurden keine formellen Pläne vom Pentagon angefordert.

Die Gespräche spiegeln die wachsende Frustration in Washington wider über das, was Trump als unzureichende Unterstützung von NATO-Mitgliedern bei wichtigen Themen ansieht, darunter die Sicherung der Straße von Hormus und die Unterstützung der geopolitischen Ambitionen der USA wie Grönland. Die Gespräche finden kurz nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte statt, das die Spannungen nicht wesentlich entschärfen konnte.

Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über mehr als 80.000 Soldaten in ganz Europa, die seit dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Säule der Sicherheit des Kontinents bilden. Ein teilweiser Rückzug würde die US-Verpflichtungen reduzieren, ohne die NATO formell zu verlassen, könnte das Bündnis jedoch weiter belasten, was Beamte als einen der fragilsten Momente seit Jahrzehnten bezeichnen.