NEUE MELDUNG: Zwei weitere Containerschiffe in der Straße von Hormus wurden beschossen

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Da die Pläne für Friedensgespräche bestenfalls undurchsichtig sind, wurde die Lage durch zwei neue Angriffe, die offenbar von iranischen Marineschiffen in der Straße von Hormus am Mittwochmorgen durchgeführt wurden, weiter verkompliziert.

Laut dem britischen Militärbehörden, dem United Kingdom Maritime Trade Operations Centre (UKMTO), das Frachter in der Region überwacht, wurden zwei weitere Schiffe beschossen, was unter anderem von Pique bestätigt wurde.

Es scheint, dass der Schiffskapitän des ersten Schiffes berichtet hat, von der paramilitärischen Revolutionsgarde Irans beschossen worden zu sein und die Triebwerke zum Stillstand gebracht zu haben, sodass das Schiff regungslos in der Straße liegt. Derzeit wird berichtet, dass die Besatzung unverletzt ist.

Auch das zweite Schiff hat über UKMTO Feuer gemeldet. Die tatsächlichen Schiffe, die feuern, sind zum Zeitpunkt des Schreibens nicht identifiziert.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump den aktuellen Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit verlängert hat, in der Hoffnung auf fruchtbarere Friedensgespräche.